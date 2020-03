Prefeitura Municipal de Nova Lacerda realiza limpeza e manutenção de estradas no município

A prefeitura Municipal de Nova Lacerda, realizou por meio da Secretaria de Obras, a manutenção e o cascalhamento de algumas estradas do município. Um trabalho de limpeza dentro do perímetro urbano está sendo realizado no intuito de combater a reprodução e proliferação do mosquito-da-dengue.

Na estrada da comunidade São Judas, sentido a divisa da Vila Bela da Santíssima Trindade foi realizado o processo de cascalhamento.

O prefeito Uilson José da Silva “Linguiça”, o vereador Joventino Amadeu Dalabenetta, o vereador Elves José Pereira “Fi da Serraria” e o vereador José Alvares de Meneses “Kinha” estiveram no local, avaliando os trabalhos realizados.

Na comunidade da Santa Paula sentido Rio Novo, está sendo realizado o patrolamento da estrada. O secretário de Obras, Fabio da Silva Gomes “Fabinho”, orientou os trabalhadores para que o serviço seja concluído com qualidade.

O prefeito e o vereador Adair José da Silva, estiveram no local fiscalizando as obras.

No município

Como forma de prevenir a proliferação de insetos e pragas como o mosquito Aedes Aegypti, a Prefeitura Municipal de Nova Lacerda está realizando limpezas dos terrenos baldios do município.

Essa ação está tendo resultado positivo.