Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda lança 26 vagas para Concurso Público

A prefeitura municipal de Pontes e Lacerda abriu nesta quinta-feira (19/12), 26 vagas para o concurso público, os salários são de R$907,58 até R$2926,75 para nível de escolaridade fundamental, médio e superior. Estão reservadas 5% da vagas para portadores de deficiência.

Segundo o edital as vagas são para Infraestrutura, Motorista Escolar, Nutrição Escolar, Vigia, Assistente Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Serviços Gerais Leves, Bioquímico, Enfermeiro, Médico, Psicólogo, Técnico em Administração Escolar, Técnico Multimeios Didáticos, entre outros.

A inscrições poderão ser feitas até as 23 horas do dia 30 de dezembro, através do endereço eletrônico o www.klcconcursos.com.br . Basta aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário, selecionar o cargo pretendido, transmitir os dados via Internet e imprimir o boleto bancário.

As taxa serão de R$50,00 para o ensino fundamental, R$70,00 para o ensino médio e de R$ 90,00 para o ensino superior. O boleto bancário poderá ser imprenso e pago até as 17 horas do dia 31 de dezembro.

As Pessoas com Necessidades Especiais – PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas, é assegurada o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, desde que o exercício do cargo seja compatível com a sua deficiência.

A prova escrita objetiva está prevista para o dia 19 de janeiro de 2020, com início às 08h30min e o resultado final está previsto para o dia 22 de janeiro.