Prefeitura não age e o Ministério Público manda Corpo de Bombeiros desinfectar hotel onde estava idoso contaminado por coronavírus

O único caso de coronavírus ocorrido em Pontes e Lacerda serviu para mostrar o despreparo e a falta de protocolos na ocorrência de casos, pela Secretaria Municipal de Saúde.

O idoso foi identificado pela Polícia Rodoviária Federal no dia primeiro de abril, quando passava por Pontes e Lacerda em um ônibus, no início da manhã.

A falta de uma equipe de saúde em prontidão e a dificuldade em identificar a Unidade de Saúde para acolher doentes com sintomas mostraram a ausência de planejamento e o despreparo diante de uma situação tão séria.

Para demonstrar a desorganização, o idoso foi levado para um hotel pela equipe da Prefeitura, sem que o proprietário fosse comunicado da gravidade da situação – com todos os riscos decorrentes da falta de informação – tendo tomado conhecimento pela imprensa.

O paciente foi retirado do hotel na tarde desta quarta-feira (08/04) e até esta data nada foi feito pela Prefeitura para desinfectar o local, onde estava há mais de uma semana.

Ministério Público “administrando” o Município

A Polícia Judiciária Civil esteve no hotel fazendo levantamento da situação e comprovou a necessidade de um trabalho imediato de desinfecção no local, tendo em vista o alto grau de propagação do vírus e o risco para a população.

Mais uma vez o Promotor Público se viu obrigado a solicitar ao Corpo de Bombeiros para que execute o trabalho de descontaminação do hotel, num prazo de doze horas.

Já que o Executivo Municipal não faz, a Câmara de Vereadores não fiscaliza, “sobra” para o Ministério Público administrar Pontes e Lacerda.

O prefeito Alcino Barcelos está testando a capacidade de resiliência do Promotor Público!