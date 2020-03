Prefeitura realiza processo de desinfecção da cidade contra o coronavírus

Na manhã desta quarta-feira (25/03), foi realizado um trabalho de desinfecção da cidade contra o novo coronavírus em Nova Lacerda.

A pedido do Prefeito Municipal Uilson José da Silva (DEM), a equipe de obras em parceria com a Secretaria de Saúde, começou a lavar as avenidas do município com solução estéril, conhecida por Hipoclorito, como medida de prevenção contra o coronavírus.

Os moradores consideraram que o trabalho está sendo ótimo. Nas redes sociais, internautas parabenizaram a Prefeitura pela atitude.

De acordo com informações, a água utilizada na ação está sendo retirada do rio Galera e sanificada diretamente no caminhão.

Outras ações

No intuito de melhor atender os moradores, a Secretaria de Saúde está realizando a substituição de toda a tubulação de Oxigênio e Ar-Comprimido dos postos de atendimento do município, em conformidade com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).