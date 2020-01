Prefeitura recupera estrada do Distrito de Nova Alvorada

A Secretaria Municipal de Obras, finalizou nessa terça-feira (28/01) o trabalho intensivo de recuperação das estradas vicinais que dá acesso ao Distrito de Nova Alvorada zona rural do município.

O trabalho de recuperação das estradas é uma das metas da atual Administração Municipal. As obras tem a aprovação dos moradores dos bairros rurais que se beneficiam com a melhoria nas condições de trafegabilidade. Com estradas melhores e trânsito seguro, a população rural pode se deslocar para outras localidades com segurança e conforto. O escoamento da produção rural também está ganhando mais agilidade com as estradas recuperadas.

O Secretário Edson da Silva relata, que máquinas da Secretaria Municipal de Obras, estiveram realizando serviços de patrolamento em todas as estradas rurais do município.

Segundo o Prefeito Valdeir dos Santos Vieira, boas estradas melhora a qualidade de vida da população, com transporte seguro dos moradores, estudantes e facilita o escoamento da produção. “Estradas em boas condições garantem segurança para a população e evitam grandes perdas durante o transporte da produção agrícola e, assim, aumentam a renda durante a comercialização”, disse o Prefeito.