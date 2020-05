Presidente da Câmara Municipal propõe a criação de projeto para beneficiar pessoas que não recebe Auxílio do Governo Federal

O Vereador Maxsuel Guimarães apresentou a indicação nº 146/2020 ao Executivo, que é a criação de um Projeto de Lei para ajudar trabalhadores informais com um auxílio de R$ 500,00 durante três meses.

De acordo com a indicação do parlamentar, ele solicita do Executivo a elaboração de um projeto semelhante ao que já existe na capital Cuiabá, conhecido como “Renda Solidária”, cujo objetivo é beneficiar centenas de famílias Pontes lacerdense que devido a pandemia estão enfrentando dificuldades para encontrar trabalho e também para venderem seus produtos, como por exemplo, os saladeiros, pedreiros, carroceiros, pintores, catadores de materiais recicláveis, vendedores ambulantes, feirantes, diaristas, entre outros.

O parlamentar relatou ainda que se o município cadastrar 800 pessoas para receberem o auxílio, o município gastaria apenas R$ 400 mil por mês, em três meses o valor gasto será de R$ 1.200.000,00

“Esse valor para o município é muito pouco, mas para aquelas pessoas que vão receber o auxílio de R$ 500,00 é uma boa ajuda”, destacou Maxsuel.

A proposta do projeto é atender o cidadão que não está incluso no sistema contribuitivo de proteção social ou aqueles que não recebem nenhum tipo de auxílio do Governo Federal.

Fonte: Assessoria de comunicação