Presidentes de partidos e pré-candidatos se reúnem visando eleições municipais

Lideranças de vários partidos conseguiram se reunir, através de videoconferência, neste feriado de 21 de abril, onde começaram a discutir os rumos das eleições municipais deste ano.

Representantes do DEM, PSDB, PDT, PP e PV analisaram o cenário atual e as perspectivas eleitorais e concluíram que, a princípio, todos devem lançar candidatos a prefeito de Pontes e Lacerda. Outros partidos que tiverem projetos de governo que visem dar prioridade às pessoas, a qualidade de vida da população e ao crescimento do Município com foco na geração de emprego e renda e na atração de novos investimentos, podem chegar juntos quando das convenções partidárias.

Alguns pré-candidatos ressaltaram que, embora seja difícil a unidade de todos os partidos que pensem diferente da atual administração, não é impossível uma aliança em favor de mudanças profundas que devem ser feitas no próximo mandato para que Pontes e Lacerda não dependa da iniciativa privada para crescer. “O Poder Público deve liderar as ações para o desenvolvimento do Município”.

Um dos representantes do DEM, partido do Governador do Estado, dos Presidentes da Câmara e Senado, ressaltou que “esse primeiro encontro é embrionário de outras ações e reuniões que vão em busca de alinhamento de projetos suprapartidários em favor de Pontes e Lacerda e que resultem na união dos partidos. Vamos construir uma base sólida onde a pluralidade e a democracia sejam restabelecidas em nossa cidade. Não queremos o governo de um homem só”.

Segundo informações, novos partidos serão convidados para compor o grupo, como o PSC que possui chapa completa para vereadores e que avalia lançar candidato a Prefeito de Pontes e Lacerda.

Ao finalizar a reunião, todos se comprometeram a reunir esforços para que os partidos passem a caminhar juntos. “Não será fácil, mas não é impossível”, destacou um dos pré-candidato a vereador do DEM.