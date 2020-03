Prevenção do Coronavírus em Pontes e Lacerda

Devido a pandemia mundial causada pelo Coronavírus, em Pontes e Lacerda definiu-se nesta terça-feira (17/03), medidas de prevenção que deverão ser seguidas pelas Secretarias e pelos munícipes. Algumas decisões foram tomadas pelo Governo do Estado.

Em Pontes e Lacerda, panfletagens serão realizadas nas ruas e comércios.

Saúde

As pessoas que precisam sair para tratamento de doenças crônica seguiram normalmente, não haverá suspensão de cirurgias eletivas por enquanto. Serão suspensas todas as férias da área da saúde e qualquer pedido de licença.

Haverá mudanças nos protocolos da unidade hospitalar a partir do dia 18 de março. O horário de visita será somente das 14h às 15h. Será permitido apenas uma visita por paciente, e de preferência com um bom quadro clínico. Para acompanhantes os únicos que terão o direito são os garantidos por lei. Sendo os idoso, a partir de 60 anos, as gestantes, os pacientes especiais e as crianças. As atividades voluntárias serão suspensas, inclusive as capacitações, por tempo indeterminado.

A orientação é que hospital seja procurado quando realmente for necessário, para que de fato, evite aglomeração.

Instituições de ensino

As aulas em escolas estaduais serão suspensas a partir do dia 23 de março até o dia 5 de abril. Em Pontes e Lacerda, as escolas municipais também irão aderir a suspensão, como antecipação das férias escolares.

A Unemat também seguirá a determinação de paralisação do Governo. A Universidade da Unopar cancelou as aulas presenciais, porém os universitários irão continuar estudando via internet.

Eventos

Outra medida adotada pelo Governo do Estado e que será seguida também pelo município, é a suspenção de eventos ao ar livre com de mais de 200 pessoas. Os eventos fechados com mais de 50 pessoas, também deveram seguir as regras.

A Associação Comercial suspendeu os dois cursos que seriam realizados no período de 23 a 26 de março.

Entidades

O Lar dos Idosos

Reduziu as visitações e está realizando um trabalho de orientação intensiva.

Igreja Católica

A missa não será suspensa, apenas será reduzida. Quem for deverá seguir os cuidados de prevenção. A decisão vai de 19 de março até ao dia 19 de abril.

Igreja Evangélica das Assembleias de Deus

Definiu-se que os cultos terão horário reduzido e seguirão as normas do Estado em relação a quantidade de pessoas.

Maçonaria

A loja dos Obreiros da Liberdade suspendeu todas as sessões. Estrela do Guaporé e Acácias do Guaporé estão analisando a possibilidade de suspender os trabalhos.

Rotary e Rotaract

As programações e eventos que seriam realizados em abril, foram suspensos.

Lions

As atividades e reuniões estão suspensas. Só haverá reunião em caso de urgência.

Presídio

As visitações foram reduzidas, de 2 para 1 pessoa por recuperando. Crianças, adolescentes e qualquer pessoa com sintoma de gripe, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, e grávidas e lactantes, estão suspensos da visitação. As adequações começaram neste sábado (21/03).

Apoena

As recomendações da OMS para ambientes de trabalho estão sendo seguidas. As viagens de trabalho foram suspensas.

Economia

A pandemia do Coronavírus afeta diretamente o comércio, isso significa queda na produtividade, falta de produtos, redução nas vendas e consequentemente nos lucros. As orientações de prevenção também deverão ser seguidas pelos comércios do município.

Sensibilizados com o momento, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN – e os cinco maiores bancos associados, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander se comprometeram em atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, dos vencimentos de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados.

Outros Municípios

Vila Bela da Santíssima Trindade, pediu aos moradores para que quem estiver recebendo os filhos que estudam em outro país, deverão informar a Secretaria de Saúde e aguardar os procedimentos.

Em Jauru a feira municipal foi cancelada.