PRF apreende 2 veículos em fiscalização na BR-174 B

A Polícia Rodoviária Federal está intensificando os procedimentos de fiscalização nas rodovias do Pontes e Lacerda. Na noite desta quarta-feira (22/01), a PRF apreendeu dois veículos irregulares na BR 174-B.

A ação foi realizada na avenida Santa Rita, próximo ao Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT) , ponto estratégico pelo fluxo contínuo de veículos. Um carro e uma motocicleta foram apreendidos por documentos atrasados.

A guarnição contou com novos agentes da PRF para as diligências. Os policias deverão ser apresentados do dia 31 de janeiro.

O objetivo é coibir a prática de infrações e crimes nas rodovias. No ano passado os policiais fiscalizaram mais de 15 mil veículos em operações e fiscalizações nas rodovias.