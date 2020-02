PRF prende passageiro de ônibus com drogas na BR-174

Na última quarta-feira (19), quatro pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado do Mato Grosso. Um dos criminosos foi preso na BR-174 durante uma fiscalização em um ônibus.

A primeira situação ocorreu em Rondonópolis, na BR-364, quando a equipe que fazia ronda visualizou um caminhão fazendo ultrapassagem em local proibido. Durante a abordagem, o motorista se demonstrou visivelmente alterado e ao ser questionado, admitiu ter ingerido alguns comprimidos de rebite. Também afirmou que trazia mais dos comprimidos para vender em Sorriso-MT. Foram encontrados 111 comprimidos da substância. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Rondonópolis.

A segunda situação foi na BR-070, em Primavera do Leste, onde a equipe da PRF abordou o veículo I/Hyundai Tucson GL, na qual estavam o motorista e um passageiro. O motorista disse ter pego o carro emprestadado de seu irmão para ir de Rondonópolis a Redenção-PA, para trabalhar em uma fazenda e o passageiro disse estar apenas de carona. Com o auxílio dos cães farejadores, foram encontrados três tabletes de maconha. Os dois ocupantes do veículo alegaram desconhecer a droga. O caso foi encaminhado para Polícia Civil de Primavera do Leste.

A última situação ocorreu na BR-174, em Pontes e Lacerda, quando a equipe da PRF fazia fiscalização em um ônibus que realizava o itinerário Pontes e Lacerda a Cuiabá-MT. Durante a abordagem a um dos passageiros, o mesmo apresentou conversas divergentes e disse não possuir bagagem alguma. Porém, os policiais descobriram que ele levava uma mochila, dentro dela havia dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1kg. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Pontes e Lacerda.

Fonte SECOM PRF MT