PRF salva pai e filho de 7 anos que foram mantidos reféns em assalto a caminhão

Um caminhão foi recuperado, duas pessoas foram presas e uma arma foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. O fato foi registrado na noite desta segunda-feira (23/12), durante a Operação Rodovida na BR-174.

Durante um trabalho de fiscalização de rotina nas proximidades do CDP ( Centro de Detenção Provisória), de Pontes e Lacerda, a Polícia Rodoviária Federal avistou um caminhão que apresentava defeito no sistema de iluminação. Logo a Guarnição realizou o acompanhamento do veículo sendo realizado a abordagem em um posto de combustível. Os policiais suspeitaram, pois o motorista estava com uma criança no banco da frente demostrando nervosismo.

Um dos policiais desconfiou e pediu para que o outro agente abrisse a porta do passageiro, confirmando ser um assalto. Diante dos fatos, os dois suspeitos que foram identificados como E.A.A., 22 anos, e G. J. C. R., 19 anos, ambos moradores de Vila Bela da Santíssima Trindade, foram rendidos e encaminhados para a Delegacia.

De acordo com informações, o caminhão seria levado até a cidade de Vila Bela e posteriormente para o país vizinho, a Bolívia.

Segundo o motorista, ele foi contratado para realizar um frente na região de Mirassol d’ Oeste. “Recebi a ligação para carregar bagaço de cana, ao chegar no local combinado, eu e meu filho fomos rendidos. No primeiro momento fomos amarrados em um canavial sendo acompanhados de um dos bandidos, alguns minutos depois, o outro retornou porque não sabia dirigir o caminhão, por isso fui obrigado a dirigir o veículo acompanhado pelos os dois meliantes. Devo a Deus e a PRF por salvar a minha vida e a do meu filho”, relatou a vítima.

“Ficamos gratos pela ação em prender dois meliantes, recuperar um veículo e apreender uma arma, e devolver sã e salvos o pai e o filho à família para as festas de final de ano”, relatou o policial.