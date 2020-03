Produtores de leite da Região Oeste podem paralisar atividades por desvalorização

Produtores rurais decidem por paralisação caso não haja reajustes no preço do leite até dia 30 de março. A decisão foi tomada em votação na audiência pública no Sindicato Rural de Pontes e Lacerda na noite desta sexta-feira (06/02).

Mais de 300 pessoas entre os pequenos produtores rurais, empresários, prefeitos, vereadores, acompanharam a audiência pública que tratou da bacia leiteira do estado, em especial a Região Oeste, que é a maior produtora de leite do Mato Grosso.

O objetivo foi discutir alternativas para o fortalecimento da bacia leiteira. Os produtores reivindicaram um aumento no valor pago pelo litro de leite, pois a região que mais produz tem sido a menos beneficiada no estado. A média é de R$ 1,02 por litro, mas alguns produtores da região chegam a vender por 0,85 centavos pago pelos laticínios.

A sessão foi presidiada pelo Deputado Valmir Moretto ( Republicanos) com duração de mais de 3 horas entre palestras e demandas da categoria.

O deputado Valmir Moretto afirmou na audiência que se for necessário intimará, convocará por CPI cada laticínio do estado para que o produtor possa ter preço.

“Se ele não for pela convocação, ele vai por intimação, e se ele não comparecer a polícia está lá para cumprir a ordem e leva preso”, afirmou o deputado.

Na audiência o Secretário Adjunto Carlos Alberto da agricultura Familiar do estado, afirmou que há projetos licitados já em curso onde serão entregues em torno de 600 a 1000 unidades de embriões com garantia de fertilização, além da criação de incentivos fiscais.

O produtor rural Siomar Otaviano, reclamou na audiência que a genética do gado pouco importa no momento. “Precisamos de preço e o restante investimos depois” declarou.

O Representante do Movimento Beba Mais Leite na Região Oeste, Cristiano Alvarenga, tomou frente na votação visto que já havia um baixo assinado para isso, sobre a paralisação dos produtores. De forma quase unânime, os produtores se manifestaram para paralisação total da entrega de leite aos laticínios, se não houve um reajuste de no mínimo R$ 1,37 no valor pago pelo litro até o dia 30 de março.

“A culpa não é somente do governo, dos municípios não, a culpa e nossa, é de todos nós”, reintegrou o representante.

O deputado se declarou à favor dos produtores, mas afirmou ser um prejuízo para o produtor e por isso a necessidade de buscar um equilíbrio, “levaremos as reivindicações da classe ao governador e ao secretário de Agricultura da familiar do estado para o apoio necessário para resolver a crise”, assegurou o deputado.

Em busca de fortalecer e cooperar com a agricultura familiar na região, a Semas Regional de Cáceres, tem um projeto para apoiar os produtores da região, para orienta-los e buscar soluções viáveis para os problemas que as famílias do campo enfrentam na produção.

Atualmente, Mato Grosso é o 11º maior produtor de leite do país, com média mensal de 34 mil litros e anual de 684 milhões de litros, sendo a cadeia do leite a mais predominante nas propriedades dos agricultores familiares. Os números são expressivos; 21% da produção do leite da agricultura familiar de Mato Grosso contribuem para o cenário do agronegócio brasileiro.

Preço médio do leite pago ao produtor em Mato Grosso ( R$)

Região R$/L Variação % Mato Grosso 1,10 0,06 Centro-Sul 1,01 -0,35 Médio-Norte 1,09 0,27 Nordeste 1,17 0,41 Noroeste 1,05 -0,16 Norte 1,16 0,18 Oeste 1,02 -0,32 Sudeste 1,16 0,36

Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA) 02/03/2020