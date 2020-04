Projeto do IFMT pretende produzir 10 mil a 15 mil litros de álcool para Pontes e Lacerda

O Instituto Federal de Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste deu início à produção de álcool 70% para superfícies e 70% glicerinado para higienização das mãos. O projeto foi aprovado na Chamada Interna de Apoio à Projetos de Extensão para o Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus- Edital 047/2020 do IFMT, e conta com parceria do Conselho de Segurança Pública de Pontes e Lacerda (Conseg).

Diretor de Ensino do Campus, o professor doutor Adriel Martins Lima estima que serão produzidos 1,2 mil litros de álcool no total neste primeiro lote, que já deverão ser doados na próxima semana a Secretaria Municipal de Saúde e Forças de Segurança. “A intenção no projeto, com essa parceria que temos com a Pró-Reitoria de Extensão do IFMT, Poder Judiciário do Estado e Ministério Público do Estado, por meio do Conselho Municipal de Segurança, em nome do doutor Frederico Ribeiro e do presidente João Ramires, é chegarmos a produção de 10 mil a 15 mil litros de álcool. Conforme os insumos chegam, vamos produzindo, embalando e efetuando a entrega”.

De acordo com o diretor, professores, técnicos administrativos, colaboradores externos e alunos com experiência supervisionada ajudam na produção. “O IFMT está presente em Pontes e Lacerda há 11 anos, sempre trabalhando com Ensino, Pesquisa e Extensão. Neste momento de dificuldade em relação ao COVID-19, nós, enquanto Instituição Pública não poderíamos deixar de colaborar. São importantes essas parcerias que já temos com demais instituições e órgãos na cidade. Quem ganha com todo esse trabalho e envolvimento é a sociedade”, acrescentou.

Parte da produção também será doada a servidores do Campus do IFMT, durante o período do isolamento. Os alunos também serão contemplados, mas somente quando as atividades forem retomadas (elas estão suspensas até 30 de abril em todo âmbito do Instituto como medida de prevenção ao Coronavírus).

Fonte Assessoria IFMT