Proprietário de estabelecimento é detido por descumprir decreto de fechamento

A Polícia Militar prendeu 3 pessoas por descumprirem o decreto de fechamento de estabelecimentos na tarde desta quarta-feira (25/03), no Residencial Vera. Um bar estava atendendo clientes com as janelas fechadas.

A guarnição da Polícia Militar em rondas ostensivas pelo residencial se deparou com uma aglomeração de pessoas em um bar.

Segundo o informado, o proprietário estava com as janelas do estabelecimento fechada, porém com a porta aberta, na tentativa de enganar a fiscalização da polícia.

Ao constatarem o fato, a polícia deu voz de prisão ao proprietário sendo este conduzido à delegacia por descumprir o decreto N º 057/2020 que consta:

Nos bares só poderão atender mediante retirada de produtos no local (drive thru), ou entrega em domicílio (delivery), ficando vedada a disponibilização de consumo de bebidas no local.

De acordo com informações, o proprietário tentou se justificar. Segundo ele, havia sido combinado com os demais clientes que qualquer coisa ele seria o responsável com proprietário do estabelecimento.

Na ação da polícia, dois clientes também foram conduzidos à delegacia. A polícia informou que este é o 3 caso após o decreto assinado no dia 23 de março.