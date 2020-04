Quatro Marcos registra os dois primeiros casos de coronavírus

2 casos do novo Coronavírus foram confirmados no município de São José dos Quatro Marcos. A informação é da Secretária de Saúde e Gabinete do município, comunicado na manhã deste domingo (05/04). Em Pontes e Lacerda, dois casos suspeitos ainda seguem em análise.

A Nota Técnica Informativa assinada pela secretária de saúde, Tayonara Cristiane Bitencourt da Silva, destaca que os pacientes com resultados positivos se encontram sobre acompanhamento de profissionais de saúde e isolamento domiciliar.

Informou ainda que serão tomadas medidas necessárias para redobrar a identificação, notificação, isolamento, investigação e monitoramento de novos casos suspeitos.

A secretária de saúde e o Gabinete de Situação recomendou prudência e bom senso da população para o isolamento social no sentido de evitar a propagação do vírus no município e na região.

E finalizou destacando que para evitar a propagação de falsas notícias e eventual estado de pânico, qualquer mudança no caso será comunicado através de nota oficial da Secretaria Municipal de Saúde.

Fonte Nota Secretaria de Saúde/ Jornal Oeste