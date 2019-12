Quatro pessoas são presas durante Operação Policial em Vila Bela

Foi realizada neste fim de semana a primeira etapa da Operação Integrada Repouso no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, contando, além das equipes locais da PJC e PM, com reforço da Força Tática do 12º CR/PM e de Policiais Civis do CISC, de Pontes e Lacerda.

Antecedendo a deflagração da operação, iniciou-se uma campanha de divulgação de banners por meio de redes sociais advertindo sobre a contravenção penal de perturbação ao sossego alheio por som alto, acerca do crime de embriaguez ao volante e incentivando a população a fazer denúncias via 197 e whatsapp (65 / 99989-3543).

No sábado (14/12), a operação iniciou com visita de orientação a estabelecimentos que usualmente são alvos de denúncia por som alto e posteriormente foram realizadas diversas fiscalizações itinerantes, na área central, bairro Jardim Aeroporto e BR-174b.

Neste primeiro dia, dois indivíduos foram presos em flagrante, um por embriaguez ao volante e perturbação ao sossego alheio, com a apreensão de som automotivo, o outro por exibição de manobra, dirigir sem CNH e por tentativa de lesão corporal contra os policiais, uma vez que tentou atropelar um dos agentes para furar o bloqueio viário, sendo capturado na sequência.

Neste domingo (15/12), segundo dia de operação, foi realizada fiscalização no retorno da Cascata e em diversos outros pontos da urbe, sendo abordados diversos veículos. Nesse espaço, em um dos veículos abordados foi identificado de G. R. P., e dado cumprimento a mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, em razão da tentativa de homicídio contra o comandante da PM de Vila Bela da Santíssima Trindade, ocorrida durante a “FESTANÇA”, em julho deste ano.

Na última terça-feira, durante outra fiscalização conjunta entre PJC e PM, foi cumprido o mandado de prisão temporária de R. K. S. A., que de acordo com as investigações foi quem efetuou os disparos contra os policiais. G. R. P., por sua vez, era quem conduzia a motocicleta utilizada na ação.

Com o cumprimento das medidas cautelares de prisão temporária foi possível realizar o interrogatório dos suspeitos, que desde o atentado estavam foragidos, havendo informação de que estavam na Bolívia. Por isso, avança-se para a conclusão das investigações.

Durante os próximos dias a campanha de prevenção nas redes sociais continuará a todo o vapor e serão executadas novas etapas da Operação Integrada Repouso, conforme programação ajustada entre os comandos regionais da PJC e PM.