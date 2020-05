Quatro pessoas são presas e três veículos são recuperados em Porto Esperidião

Durante a operação Expurgos da Fronteira, que integra a Hórus/Vigia, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo e corrupção de menores, na manhã desta quinta-feira (07.05), no município de Porto Esperidião (322 km a Oeste de Cuiabá).

Os policiais do Grupo Estadual de Segurança na Fronteira (Gefron), em apoio à 1ª Delegacia da Polícia Judiciária Civil (PJC-MT) de Cáceres, cumpriram ainda mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito.

No local, os agentes de segurança encontraram um veículo, um notebook, uma TV de 32 polegadas, um Ipad e um Iphone. A ação ocorreu por volta das 6h. O suspeito também possui antecedentes criminais por lesão corporal, roubo, furto, receptação, falsificação de documento público e corrupção de menores.

Todo o material encontrado e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Porto Esperidião. Já o prejuízo ao crime foi estimado em R$ 40 mil.

Ainda no município, às 12h15 de quarta-feira (06.05), os policiais de fronteira receberam uma denúncia via base Gefron sobre roubo de uma Hilux de cor branca ocorrido no município de Mirassol D´ Oeste (288 km a Oeste da capital).

Durante o patrulhamento, a equipe do Gefron avistou o veículo e o condutor tentou fugir, mas sem sucesso. Na ocasião, foi realizada a abordagem do veículo e a checagem confirmou que se tratava do veículo roubado em Mirassol D´Oeste.

O prejuízo ao crime foi de R$ 148 mil, restituídos ao cidadão. Diante da situação, os dois suspeitos que estavam no veículo foram encaminhados para a Delegacia Especial de Fronteira de Cáceres (Defron) para as devidas providências.

No mesmo dia, em Porto Esperidião, às 18h15, durante patrulhamento pela MT-265, os policiais do Gefron avistaram um veículo Pajero de cor branca. Após a checagem do veículo por meio da placa, foi constatado ser produto de roubo com emplacamento adulterado ocorrido em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

O suspeito acabou sendo preso e, junto com o veículo, foi encaminhado para a Defron de Cáceres. O prejuízo ao crime foi calculado em R$ 41 mil, restituído ao cidadão.

Fonte Sesp-MT