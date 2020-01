Renacildo França, “Cotia”, assume PSD de Cáceres e diz que partido terá candidato a prefeito

O assessor especial da Casa Civil de Mato Grosso, Renacildo França, o “Cotia”, assumiu a presidência do Partido Social Democrático (PSD) em Cáceres(220 Km de Cuiabá) com o objetivo de articular candidatura do partido para Prefeitura neste ano.

‘Cotia’ relatou que ás articulações já vem acontecendo com a possibilidade do partido ter candidato próprio a prefeito já que seu grupo político apontou seu nome como provável pré-candidato. Ele aparece bem colocado em diversas sondagens. Ele disse também que o partido em Cáceres irá articular a candidatura de Carlos Fávaro ao Senado na região Oeste e que em Cáceres, Favaro deve ter uma votação expressiva. Com uma extensa lista de trabalho para Mato Grosso ‘Cotia’ já foi Diretor da Sema, do Detran e chefe de gabinete do secretário de Estado de Saúde, além de assessor da Câmara Federal.

Ele diz que já vem discutindo novas filiações com um grupo novo de possíveis candidatos a vereança e que tem atuado junto ao Governo para a realização de obras para o município. Sobre a postura do partido nas eleições desse ano, Renacildo salientou que é cedo para qualquer decisão, mais que no momento certo todos ficarão sabendo qual rumo tomará o PSD com o seu grupo. “O objetivo maior é fortaleceremos o grupo e iniciarmos campanha de filiação”, disse Renalcido França.

Fonte Página 12