Reordenamento da Rede Estadual de ensino é realizado em Pontes e Lacerda

A secretária de Estado de Educação está realizando o reordenamento de Rede em Pontes e Lacerda. O objetivo é para melhor aproveitar os espaços públicos escolares e proporcionar um ensino de qualidade voltado as especificidades da comunidade escolar.

A intenção é organizar os alunos que estão na mesma etapa/modalidade em uma única unidade escolar, racionalizando assim, o espaço existente, ampliando o número de vagas, buscando garantir o acesso à educação básica.

No município, o reordenamento será por período, pois segundo a Assessora Pedagógica do Estado, Andréia Guimarães, o município ainda está se organizando para atender a demanda deles, mas ainda não está preparado pra que isso aconteça esse ano.

Sendo assim, na maioria das escolas, do 1º ao 5º ficará no período vespertino, e do 6º ao 3º ano do ensino médio no matutino.

Quando foi instituído, deliberou as responsabilidades dos gestores na esfera Federal, Estadual e Municipal, tinha-se um prazo a ser cumprido que seria até 2020, “mas a 10 anos todos os gestores das três esferas que passaram foram deixando, 2020 vai demorar, então o próximo gestor que entrar que descasque esse abacaxi” afirmou Andreia.