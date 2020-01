Saída de pista na BR-174 deixa caminhoneiro gravemente ferido

Um homem ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (31/01). O fato aconteceu na BR-174 próximo ao restaurante Fazendinha.

De acordo com informações, um condutor estava trafegando pela BR em um caminhão, quando ao tentar desviar de um buraco, perdeu o controle e saiu da pista.

Segundo o Capitão Maia da Guarnição do Corpo de Bombeiros, possivelmente a vítima estava sem cinto, pois ela foi arremessada para fora do veículo.

A vítima em estado grave com uma possível hemorragia interna, além de possíveis fraturas, foi socorrida pela Guarnição do Corpo de Bombeiros que o encaminhou até ao Hospital Vale do Guaporé.

A Polícia Rodoviária Federal auxiliou na ocorrência escoltando a Unidade de Resgate até ao Hospital.

O Capitão Maia faz um apelo à comunidade para que os condutores abram passagem quando a Unidade estiver em atendimento. “Alguns segundos podem ser cruciais no resgate de uma vítima”, ressaltou Maia.