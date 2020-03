Sala da Mulher disponibiliza três cursos gratuitos para Pontes e Lacerda

A Sala da Mulher Ponteslacerdense “Tia Rose” da Câmara Municipal realizará três cursos para a sociedade, totalmente gratuito. As inscrições começaram hoje.

Os cursos oferecidos serão: curso de design de sobrancelhas e depilação egípcia; curso de cuidador de idosos; curso de cuidador infantil.

As inscrições iniciaram hoje e se estenderá até a próxima sexta-feira (20/03), na Sala da Mulher ao lado da Câmara Municipal.

Os documentos necessários são: cópia do RG, cópia do CPF, cópia do comprovante de endereço e cópia do comprovante de escolaridade ou declaração escolar.

Menor de idade deverá levar cópias do RG e CPF do responsável.

Para a coordenadora da Sala da Mulher, Márcia Ponte, o curso é uma forma de gerar oportunidade às mulheres.