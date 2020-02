Santander abre agência em Pontes e Lacerda acreditando no crescimento da região

A força da pecuária – tanto de corte quanto de leite – a chegada da agricultura na região sudoeste do Estado e a posição geográfica tem despertado a atenção de grandes empresas e instituições financeiras para Pontes e Lacerda.

Quem está chegando agora é o Santander com uma loja de negócios, cujas instalações já estão prontas para o funcionamento.

Em reunião na Associação Comercial a Gerente Geral Gylvia Casarin demonstrou ao presidente Eridson Vieira e ao diretor de Agronegócio Luciano Cardoso, que o Banco está otimista e acreditando muito no crescimento acentuado de Pontes e Lacerda através do agronegócio e do comércio local.

O Santander abre as portas dia 12 de fevereiro, às 9 horas, na Rua Ceará, próximo à Avenida Marechal Rondon.

Novas contratações

O Banco está contratando três Gerentes de Contas – Pessoa Física, Agronegócio e Pessoa Jurídica -. Os currículos podem ser entregues na própria agência ou pelo email: gicasarin@santander.com.br.