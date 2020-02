Secretária de Educação e Prefeito “rasgam” calendário do ano letivo e provocam revolta de professores e alunos

Com a aprovação do Prefeito Municipal de Pontes e Lacerda, a Secretaria Municipal de Educação de Pontes e Lacerda elaborou e aprovou o Calendário Escolar de 2020 e, como é feito todos os anos, definiu que não haverá aula nos dias de carnaval, até a quarta-feira de cinzas.

Mas a falta de planejamento e amadorismo na administração pública quer fazer com que o calendário seja descumprido sob a alegação de que o Prefeito decretou feriado na terça-feira de carnaval, conforme Comunicação Interna Circular 001/2020/SEMEC, de iniciativa da Secretária Margarete Mach Libório para os diretores das escolas municipais.

A decisão demonstrou a falta de compromisso e de “voz ativa” da Secretária com a organização da pasta, se submetendo às imposições do Executivo e está deixando os diretores e professores da rede municipal sem saber se cumprem o cronograma do ano letivo (200 dias e 800 horas/aula) ou se submetem aos “caprichos da dupla”.

Naturalmente deveria se seguir o planejamento e a situação estaria decidida: as aulas só voltarão na quinta-feira.

Se a professora Margareth – até então tida como figura meramente decorativa na Secretaria da Educação – não tiver competência e autonomia para conduzir a pasta e continuar dizendo “amém” a mais uma estultícia do Poder Executivo”, vai “rasgar” o calendário escolar e provocar a indignação dos que pensam na classe de profissionais da educação.

Algumas escolas – que costumam analisar criticamente os problemas – estão se manifestando contra aos desmandos do Prefeito na Educação e a subserviência humilhante da atual secretária municipal e pretendem seguir o calendário escolar aprovado previamente para todo o ano de 2020, mesmo sob o risco de sofrerem sanções.

Não se sabe se foram ouvidos o Conselho e a Comissão de Educação ou se a preferência foi para agirem de forma deliberada.

Feriado como justificativa

O uso do carnaval serviu como justificativa para descumprir o calendário do ano letivo e – segundo especialistas – está sustentado em ilegalidades, tanto por definir feriado através de decreto e, a seguir, por Lei Municipal, votada hoje extraordinariamente, que aparenta ser inconstitucional.

Executivo consegue desagradar a todos

Com essa decisão de atropelar o calendário forçando os professores darem aula na quarta-feira de cinzas, tirando um dia de descanso dos alunos, a administração pública municipal consegue a proeza de desagradar aos profissionais da educação e estudantes.