Secretária de Estado de Saúde libera resultado de caso suspeito de coronavírus em Pontes e Lacerda

A suspeita de coronaírus em Pontes e Lacerda foi descartada através de uma nota informativa emitida pela Secretária de Estado de Saúde (SES), na tarde desta quarta-feira (18/03).

A segunda paciente que demonstrou sintomas característicos da doença segue apenas em observação, haja vista que ela possui um quadro de problemas respiratórios como asma e bronquite. Após um período ela deverá retornar à unidade de saúde do município para a avaliação do caso.

De acordo com informações, até na hora da publicação da nota informativa, o Ministério da Saúde confirmou 291 casos de Covid-19 no Brasil.

O estado de Mato Grosso apresentou, até o momento, 49 casos, sendo que hoje 25 casos são considerados suspeitos, 7 foram descartados – destes, 3 casos apresentaram resultado positivo para Influenza B – e 17 foram excluídos por não preencherem critérios de definição de caso para COVID-19.

Os dados são monitorados diariamente e as informações são referentes ao período das 12h do dia anterior até as 12h da data da publicação.

Com informações da SES