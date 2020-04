Segundo caso de coronavírus em Pontes e Lacerda: população quer transparência

O segundo caso do novo coronavírus em Pontes e Lacerda levantou várias dúvidas, mas uma certeza: de que parte da população ainda não se conscientizou e que, de forma imperiosa, deve levar a sério esse inimigo invisível que é o COVID 19.

As dúvidas deverão ser esclarecidas pelas autoridades sanitárias que insistem em usar meias palavras e tergiversar sobre uma situação séria que trata da saúde e até da vida do cidadão.

As informações desencontradas e inconsistentes da área da saúde no primeiro caso do doente do quarto 18, geraram um clima de desconfiança generalizada.

Com o surgimento quase imediato do segundo caso, cujo exame no Laboratório Central do Estado foi cadastrado no dia 09 de abril, várias declarações da secretária de saúde não convenceram e o risco de ficar desacreditada é enorme.

A informação da responsável pela pasta da saúde de que o segundo caso teve origem em transmissão comunitária foi importante para alertar a população dos riscos adicionais de contrair o vírus.

Agora, garantir que nada tem a ver com o primeiro caso de contaminação, é considerar que a população não pensa e não tem poder de analisar os fatos. Se é transmissão comunitária, nenhuma hipótese pode ser eliminada. Elementar!

A Secretaria de Saúde deixou de divulgar desde a semana passada o relatório de casos de coronavírus no Município. De repente, surge mais um caso, sem saber a origem, sem ficar claro quando e como o paciente foi identificado. Essa informação é importante para que a população seja orientada para que saiba identificar casos análogos e como deve proceder.

Outros casos provavelmente surgirão em Pontes e Lacerda. Se a transparência e a informação forem claras e convincentes, a sociedade vai compreender como um processo inexorável.

Se pairar dúvidas aos cidadãos, a culpa pode recair na falta de medidas preventivas por parte do poder Público, como a não implantação de barreiras sanitárias nos acessos à cidade (não na rodovia), a falta de máscaras para a população em vulnerabilidade social e ausência de campanhas de orientação. E sobretudo falta de informação e de transparência na condução desse processo de prevenção. E lembrarão sempre do caso do quarto 18 do hotel.

Todos os municípios estão se mobilizando na aquisição de equipamentos, e preparação de leitos. Aqui não se tem qualquer informação sobre isso, a não ser que a Santa Casa tem quatro respiradores para uma população de 45 mil habitantes. O universo sabe que é insuficiente!

Errar faz parte do processo. Esconder ou simular gera quebra de confiança.

Em época de descontaminação, é bom lembrar sempre da transparência, que “o maior desinfetante é a luz do sol”.