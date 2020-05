Seis cidades de fronteira recebem viaturas por indicação de Moretto

Seis cidades da região de fronteira receberam viaturas do Governo do Estado por indicação do deputado Valmir Moretto (Republicanos). Os equipamentos foram entregues na tarde de terça-feira (19/05) e vão equipar as forças de segurança no combate à criminalidade.

As cidades são: Pontes e Lacerda, Cáceres, Comodoro, Conquista D’Oeste, Porto Esperidião e Vila Bela da Santíssima Trindade.

Ao todo, o Moretto destinou meio milhão de reais por meio da Emenda Parlamentar Impositiva nº 211, para que a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) fizesse a manutenção dos serviços de transporte. O investimento global do Governo possibilitou na entrega de 149 viaturas para várias cidades de Mato Grosso.

Durante o evento de entrega, o secretário de estado de segurança pública, Alexandre Bustamante, afirmou que a aquisição das viaturas para aquela região só foi possível graças ao empenho do deputado Valmir Moretto.

“A gente sabe que a porta de entrada e saída do Estado é a região de fronteira e nessa parceria a Secretária de Segurança destinou as viaturas para a Polícia Militar, Politec, Polícia Civil, Bombeiros e Gefron. Gostaria de agradecer o empenho do deputado Valmir Moretto nessa hora, pois sem isso não seria possível fazer esses investimentos”, afirmou Bustamante.

O comandante do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), tenente coronel Fábio Ricas, explicou que os veículos vão auxiliar no combate aos crimes transnacionais. “A fronteira é uma região vasta e complexa que abriga os mais variados crimes transnacionais. Essa gestão do deputado Valmir Moretto é fundamental para reforçar a segurança pública”, disse Ricas.

A vice-prefeita de Cáceres, Eliene Liberato Dias, esteve no evento de entrega e salientou que a viatura recebida pela cidade vai ajudar a combater a vulnerabilidade causada pela fronteira.

“Queremos agradecer o deputado Valmir Moretto que fez gestão junto ao Governo do Estado. A viatura será muito importante para atender nossa demanda e auxiliar os policiais, pois sabemos da vulnerabilidade da faixa de fronteira”, disse a vice-prefeita.

AÇÕES NA SEGURANÇA PÚBLICA

O deputado Valmir Moretto lembra que a segurança pública é um compromisso que assumiu desde quando tomou posse na Assembleia Legislativa.

Alguns pontos já foram atendidos, como a imediata destinação de viaturas no início do mandato para os municípios que estavam mais carentes de veículos na Região Oeste. Outra pauta também foi a reunião com o então ministro Sérgio Moro, onde solicitou maior efetivo de policiais rodoviários na região de fronteira. Até o momento foram remanejados 20 profissionais, mas o deputado explica que ainda são necessários mais profissionais para 2020. Também existe a reinvindicação para reativação do Posto da PRF na cidade de Comodoro.

Por fim, mais recente e em andamento, está a implantação de câmeras inteligentes do tipo OCR em todos os municípios da Região Oeste.

“Desde que assumi o mandato, meu compromisso com a segurança pública tem sido incansável para essa região. Já foram feitas visitas em todos os municípios e estamos aguardando a licitação para implantação das câmeras OCR para auxiliar nossos policiais no combate à criminalidade”, explicou Moretto.

Da Assessoria