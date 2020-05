Seis mortes: Hospital nega inexperiência de médicos para óbitos por Coronavírus em Cáceres

O Hospital São Luiz nega suposta inexperiência de médicos no trato de pacientes do novo Coronavírus, o que estaria causando mortes frequentes na unidade. Em Nota, a direção justifica que “o hospital é referência em 22 municípios com uma população de 350 mil habitantes, em sua maioria, pacientes em estado grave e, portanto, com mais possibilidade de complicações”.

O município se destaca com o elevado índice de óbitos pela doença. Com a morte de uma senhora de 81 anos, na manhã desta terça-feira chega a 6 o número de óbitos de pacientes internadas no hospital. Com cerca de 95 mil habitantes a cidade só perde para Cuiabá, a Capital do Estado, com aproximadamente 800 mil habitantes e Várzea Grande, com cerca de 350 mil habitantes, cada uma com 7 mortes.

Em denúncia anônima, uma enfermeira disse que os médicos antigos, com maior experiência, deixaram o hospital e os que assumiram, são recém-formados e inexperientes. “Os médicos antigos e experientes deixaram o hospital. Foram substituídos por novatos sem experiência. Além disso, eles não têm a quem se orientar porque a UTI não tem um responsável técnico” afirmou.

Além disso, o hospital São Luiz, tornou-se o ponto de maior contágio do Covid-19 da região. Há informação de que seis servidores – cinco enfermeiros e uma médica – testaram positivo para a doença. A denunciante afirma que o clima no local de trabalho é de tensão. “A gente trabalha com muito medo. A gente se preocupa sobre quem será a próxima vítima”.

A denunciante diz que a situação do hospital, decorrente da falta de estrutura e capacidade técnica dos profissionais, principalmente, médicos é grave. Porém, segundo ela, ninguém ousa denunciar porque corre o risco de ser “mandado embora” e não receber os salários.

NOTA

O Hospital São Luiz (HSL) é a única referência na região de Cáceres dedicada aos atendimentos de alta complexidade para casos da Covid-19. A unidade é referência de 22 Municípios, com uma população de aproximadamente 350 mil habitantes. Logo, o hospital recebe, em sua maioria, pacientes em estado grave e, portanto, com mais possibilidade de complicações.

Até o momento, o HSL registrou seis óbitos por Covid-19, todos de pacientes com alguma comorbidade pré-existente. Cabe ressaltar que em 100% dos óbitos ocorridos, os pacientes se enquadravam no grupo de risco Covid-19.

A unidade presta assistência necessária aos pacientes, com uma equipe plenamente capacitada. Portanto, não procedem as informações de que os profissionais têm pouca experiência, uma vez que o corpo clínico é formado por médicos e especialistas com ampla vivência em diversas áreas da medicina.

Vale lembrar, ainda, que todos os colaboradores e médicos que atuam na unidade passaram por capacitações específicas para atendimentos aos casos da Covid-19.

Por fim, a direção informa que a transição da responsabilidade técnica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) não resultou na falta de continuidade da assistência. A equipe assistencial está completa e segue empenhada no cuidado aos pacientes.

Fonte Expressão Notícias