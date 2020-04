Sem barreiras sanitárias Secretaria Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda não tem controle de quem entra no município

Algumas ações já foram realizadas para evitar o contágio do coronavirus em Pontes e Lacerda. O presidente da Câmara Municipal, Masxuel Guimarães considera importante o controle que está sendo decretado no município, mas questiona a falta de uma barreira sanitária para o controle de quem entra na cidade.

De acordo com o Presidente da Câmara, o município de Pontes e Lacerda ainda não começou a fazer o controle das pessoas que chegaram ao município. O que acaba atrapalhando no controle e prevenção do contágio do novo coronavírus.

“Nossa maior preocupação é que a Secretaria ainda não sabe quem são essas pessoas e como está a saúde de cada uma delas”, relatou o Presidente da Câmara.

Outro ponto questionado pela população e pelos vereadores, é sobre o fornecimento de cestas básicas às famílias que precisam. “Além de combater a pandemia, precisamos cuidar das pessoas”, afirmou Maxsuel Guimarães.