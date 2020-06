Senhor morre afogado após cair em represa no Lar do Idoso

Um senhor de 79 anos morreu afogado após cair em uma represa localizada no pátio do Lar do Idoso, o fato aconteceu na manhã deste sábado (30/05).

Segundo informações, o idoso sofre do Mal de Parkinson e andava no pátio da instituição pela madrugada. O vigilante que trabalha no local foi quem encontrou o corpo do homem pela manhã e de imediato acionou o Corpo de Bombeiros.