Servidores de Pontes e Lacerda consomem R$ 1,5 milhão em diárias. Prefeito não sabe que recebeu R$ 100 mil

A Prefeitura de Pontes e Lacerda – como as demais em todo o país – gastou com viagens de servidores e Executivo no atual mandato municipal exatos R$ 1, 517 milhão. Esse valor corresponde a R$ 500 mil por ano.

O que se pode discutir – e fiscalizar – é se os valores estão dentro de uma normalidade e se o objetivo é procedente, o que é papel da Câmara de Vereadores. Por exemplo, em abril de 2019, o prefeito gastou quase R$ 5 mil para participar da 22ª Marcha à Brasília em favor dos Municípios.

No caso de Pontes e Lacerda, causa estranheza apenas os gastos com diárias do Prefeito no valor total de R$ 101 mil, quando ele dá entrevista a órgãos de comunicação de sua preferência, declarando para toda a população que não recebe dinheiro de diária, de combustível e de telefone.

Os números apresentados aqui foram divulgados pelo presidente da Câmara, Maxsuel Guimarães, também em entrevista, rebatendo as afirmações de Barcellos.

Alguém precisa avisar o Prefeito que este dinheiro deve estar na conta dele e que é origem de diárias creditadas pelo Município.

Quem sabe foram também pagas despesas de combustível e ele não percebeu ainda.