Sicredi apresenta aos associados proposta de atuação para o estado do Amazonas

O Sicredi Noroeste MT e Acre realizou na noite desta sexta-feira (10/01), o Bate-papo Cooperativo, reunião preparatória para as Assembleias de Núcleo, no salão de eventos Apae-ara em Araputanga. Todos os associados se reuniram para discutir sobre os assuntos apresentados pelo Conselho Administrativo. Um deles é a proposta de expansão estatuária para cidades do Amazonas.

Na reunião, os associados tiveram um tempo para discutir e também apresentar novas ideias que foram anotadas em um documento, recolhido no final do evento.

O formato da reunião é inspirado na técnica de World Café, uma maneira de estimular a criatividade de um grupo de pessoas por meio da interação.

Nesta edição do Bate-Papo, as pautas apresentadas para os sócios as prestações de contas, proposta de distribuição de resultados, proposta de expansão estatuária, ação que projeta abrir novas agências em 22 cidades do estado do Amazonas.

Mais de 200 associados compareceram na reunião para a deliberação das propostas do Conselho Administrativo. Uma assembleia de Núcleo para votação está prevista para o final de fevereiro.

Para o presidente da Cooperativa, Eduardo Ferreira, a proposta da expansão estatuária, tem tudo para dar certo.

“A proposta para expandirmos para o Amazonas já foi aprovado pelo Banco Central e pelo Sistema Sicredi, esperamos que seja aprovado pelos sócios também”, afirmou o presidente

Sobre a Cooperativa

A Cooperativa Sicredi Noroeste MT e Acre atende 15 cidades em Mato Grosso e todos os 22 municípios no Acre. Possui 16 agências, sendo 14 em solo mato-grossense e duas no território acreano, somando cerca de 30 mil associados.