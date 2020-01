Sicredi de Nova Lacerda apresenta resultados positivos durante bate-papo cooperativo

A Cooperativa do Sicredi está realizando nos últimos dias um bate-papo cooperativo. Desta vez, o evento aconteceu na noite desta quinta-feira (16/01), no Ginásio da praça municipal José da Silva Sodré do município de Nova Lacerda.

O evento foi apresentado pelo Gerente de Agência, Abel Chiuna, que divulgou o balanço dos desenvolvimentos da agência em 2019. Com 1.667 associados, a Agência movimentou mais de 1,8 milhões de reais somente no ano de 2019, sendo um valor histórico.

“As expectativas foram surpreendidas pois é uma oportunidade de crescimento. Todas essas contribuições serão estudadas e votadas em uma assembleia geral. Isso gera confiança e credibilidade para a Cooperativa”, afirmou o gerente.

Para a gerente administrativa financeira, Magdália Pinheiro, a participação dos associados na deliberação das propostas do conselho administrativo é essencial, pois em ocasiões como essas, é esclarecido aos associados a importância de cada um deles na instituição.

Para o associado Rafael Correia, este tipo de evento é a forma da cooperativa manter-se transparente. “Minha família sempre foi associada na Cooperativa, e acho importantíssimo a prática deste bate-papo”, relatou Rafael.

O associado Glênio Moretto, afirmou ter muito orgulho em fazer parte do Sicredi. “É com muita motivação e orgulho que faço parte desta cooperativa. Ela traz um crescimento para todo o município e região”.

Marina Silva é uma associada há aproximadamente 4 anos e afirmou que através do Sicredi, ela obteve a independência financeira. “Se não houvesse uma empresa que acreditasse em sonhos, eu não estaria aqui”, relatou Marina.