Sicredi Noroeste MT e Acre abre Fundo Social para atender projetos voltados à saúde

A Sicredi Noroeste MT e Acre, instituição financeira cooperativa que atua em Mato Grosso e Acre com 19 agências, abriu edital especial do Fundo Social destinado a atender, prioritariamente, projetos voltados à saúde. Deliberado pelos associados durante as assembleias, o valor destinado ao Fundo Social é composto por parte do Resultado alcançado pela Cooperativa no exercício de 2019.

Considerando o cenário inesperado vivido com a propagação do novo Coronavírus (Covid-19), a Cooperativa entendeu a necessidade de abrir um edital exclusivo do Fundo Social, para atender entidades que desenvolvam projetos de saúde pública ou que atendam a grupos de risco impactados pela doença.

O edital especial foi lançado nesta segunda-feira, 30, e as entidades podem se inscrever até o próximo dia 8 de abril, através da plataforma www.sicredinacomunidade.com.br. O apoio às entidades poderá acontecer por meio da concessão do valor integral ou parcial solicitado para o projeto. O regulamento do Fundo Social está disponível na Plataforma Sicredi na Comunidade.

Sobre a cooperativa

A Sicredi Noroeste MT e Acre está presente em 18 municípios em Mato Grosso e no Acre, ondem mantém 18 agências e 1 escritório de negócios. Tem aproximadamente 35 mil associados.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos mais de 4,46 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O Sicredi Centro Norte, composto pelos estados de Mato Grosso, Rondônia, Pará e Acre, tem aproximadamente de 457 mil associados, com 176 agências em 140 municípios.

Da Assessoria