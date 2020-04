Sicredi Noroeste MT e Acre doa equipamentos hospitalares e EPIs para apoiar o combate ao novo Coronavírus

A Sicredi Noroeste MT e Acre, destina recursos para apoiar o combate ao novo Coronavírus (Covid-19), por meio do Fundo Social. Os valores serão destinados a projetos que beneficiam a comunidade. Ao todo, 25 entidades receberão as doações. O Hospital Vale do Guaporé está entre instituições que receberão.

Nesta primeira fase do edital, foram destinados R$ 366.588,44, que vão contribuir com a compra de respiradores portáteis, macas, camas, suportes para soro, colchões, monitor multiparâmetro, dentre outros.

Também foram destinados recursos para a aquisição de máscaras e luvas, além de cestas básicas e produtos de higienização.

Considerando o cenário inesperado vivido com a propagação do novo Coronavírus, a cooperativa entendeu a necessidade de adiantar a abertura do edital do Fundo Social, conforme explica o presidente da Sicredi Noroeste MT e Acre, Eduardo Ferreira: “um dos sete princípios do cooperativismo é o interesse e o cuidado com a comunidade onde atuamos, e com base nisso, nosso conselho de administração optou por antecipar o edital e atender essas instituições. O Fundo Social é uma verba aprovada pelos associados e é mais uma maneira da Cooperativa contribuir com o desenvolvimento de onde estamos”.

Dentre as instituições que receberão a doação, estão o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso, que atende 9 municípios da área de atuação da Cooperativa, o Hospital Vale do Guaporé, atendendo 6 municípios que fazem parte da Sicredi Noroeste MT e Acre com situações de baixa e média complexidade, inclusive serviços de urgência e emergência.

Também foram contemplados com o Fundo Social projetos como o Menina Feliz, de Pontes e Lacerda, que atende crianças carentes com cursos profissionalizantes em Pontes e Lacerda, e o Movimento CEANOM de Cruzeiro do Sul, no Acre, que oferece diversas atividades para jovens garotos do município.

A Sicredi Noroeste MT e Acre segue fazendo sua parte para manter a atividade econômica e para promover o bem-estar dos seus associados e das comunidades onde atua, reforça o diretor executivo da Cooperativa, Ediano Neves. “Nosso foco é cuidar das pessoas, sejam eles colaboradores ou associados, e também das 18 comunidades onde temos agência, seguindo sempre os princípios do cooperativismo, e reforçando nossa missão.”

