Sicredi realiza Assembleia de Núcleo em Pontes e Lacerda

A Cooperativa Sicredi Noroeste MT e Acre reuniu os associados da cidade de Pontes e Lacerda, para a Assembleia de Núcleo realizada na noite desta sexta-feira (28/02)), no Salão Celebrai Eventos. Foi apresentado os resultados financeiros referentes ao ano de 2019 e discutido o planejamento de ações para 2020.

Os associados se reuniram para debater e decidir o destino da cooperativa. Além das sugestões dos cooperados, a votação também foi pelas propostas apresentados pelo Conselho Administrativo que estuda as melhores estratégias de crescimento e desenvolvimento da Cooperativa.

Eles votaram na destinação e distribuição dos resultados, alterações estatuárias, planejamento, atualização da denominação social da cooperativa e a expansão de atuação para o Amazonas.

“Realizamos o primeiro em Vila Bela, um ótimo resultado, outro em Araputanga e agora aqui em Pontes e Lacerda. Ainda faltam várias, mas acredito que os votos serão favoráveis as propostas” afirmou o presidente da Cooperativa Eduardo Ferreira.

As assembleias de Núcleo acontecem todos os anos, em todas as regiões onde atua a cooperativa, e é a oportunidade do cooperado colocar em prática o papel de dono.

Pontes e Lacerda fechou o ano com mais de 4 mil associados, ficando entras as agências que mais cresceram.