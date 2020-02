Sicredi realiza palestra com docentes do Programa A União Faz a Vida

O Sicredi Noroeste MT e Acre realizou na noite desta terça-feira (11/02), mais uma edição da Semana Pedagógica referente ao programa A União Faz a Vida no salão do Celebrai Eventos em Pontes e Lacerda.

O evento foi destinado a todos os educadores envolvidos no programa. Em Pontes e Lacerda, todas as escolas municipais estão inseridas, além da Cepel, que a 4 anos aderiu à metodologia, e a Apae que fez parceria recentemente.

Na Cooperativa Sicredi são três municípios envolvidos, 704 educadores em 42 escolas, e mais de 9 mil alunos.

O público alvo do programa são crianças, adolescentes e os educadores. Sendo a principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi e objetiva construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania.

Toda a metodologia é aplicada dentro das disciplina, onde alunos e professores buscam transformar a realidade vivenciadas no dia a dia, em princípios de Cooperação e Cidadania, os valores de diálogo, justiça, respeito a diversidade, solidariedade e empreendedorismo.

Para discutir o tema e a metodologia de ensino, a professora Dr. Emília Cipriano, deu uma palestra sobre “A criança como sujeito do processo de construção do conhecimento e a reconstrução do conhecimento do professor, como agente transformador do ato de educar”.