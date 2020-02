Sinfra atende indicações do deputado Moretto e recupera rodovias do Vale do Jauru e Rota das Águas

Cinco ordens de serviço para atividades de reparo de pista foram autorizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfralog), após indicações do deputado Valmir Moretto (Republicanos). As obras contemplam cidades do Vale do Jauru e Rota das Águas, na região oeste de Mato Grosso.

Para o deputado Moretto, o entendimento do secretário Marcelo Oliveira, em realizar as obras, leva mais segurança a quem trafega pela região. “A população dessa região já sofria há algum tempo com as deficiências da pista, inclusive alguns acidentes foram registrados por conta dos buracos na pista. Agora só temos a agradecer o empenho da Sinfra em atender nosso pedido”, comentou o parlamentar.

Os trechos que serão beneficiados são os seguintes: MT-352 entre Jauru e Vale do São Domingos; MT-248 entre Araputanga e Indiavaí; BR-070 entre o trevo do Cacho e Araputanga; MT-250 entre Mirassol D’Oeste e Curvelândia e na BR-070 entre BR-070 (Caramujo) e Vila Cabaçal.

Todas as obras já estão em fase inicial. A Sinfra já mantém uma equipe de fiscalização na região para acompanhar todo andamento das obras de recuperação asfáltica. A empresa que está fazendo os trabalhos é a Campesatto Ltda.

Todas essas obras e outras que estão em fase de estudos e até de finalização estão sendo acompanhadas pela equipe da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, que também é presidida pelo deputado Valmir Moretto.

Fonte ALMT