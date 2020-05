Sobe para 04 o número de casos confirmados de Coronavírus em Nova Lacerda

O 4º caso positivo de Coronavírus foi confirmado no município de Nova Lacerda. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (21/05), através do boletim epidemiológico no Facebook Oficial da Prefeitura do município.

De acordo com o informado pela Secretaria de Saúde, há 32 casos suspeitos, 04 casos confirmados, 25 descartados, 03 casos aguardando o resultado do exame. 01 caso foi recuperado.

As medidas de prevenção devem continuar sendo seguidas.

Confira o Boletim Epidemiológico: