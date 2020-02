Sonhos que começam a ser realizados na Gleba Zambam

“O Deputado Estadual Valmir Moretto acompanhado por sua Assessoria e autoridades da Região também participaram do evento em Comodoro”

“Foram mais de 15 anos de espera”, esse foi o relato de uma das parceleiras que narrou o sofrimento vivido por mais de 400 famílias que estavam a espera de energia elétrica.

Uma frente de trabalho comandado pelo Deputado Valmir Moretto, durante quase 8 meses intensificou as visitas junto ao Presidente da Energisa Giberto Barbarena que ficou sensibilizado e cobrou a execução da obra com a máxima a fim de viabilizar a demanda da Gleba.

Além do Deputado, estiveram presentes o Prefeito de Comodoro Jefferson Gomes, o Presidente da Câmara João Fernandes (Tamburete), demais Vereadores, o supervisor da Energisa Claiton Galvão, o representante da Lens Eletrificações Donizete, além dos parceleiros que maciçamente compareceram ao evento.

Estes por fim, agradeceram o empenho do Deputado Valmir Moretto que na oportunidade agradeceu toda sua equipe pelo o empenho e a parceria da Energiza através do Presidente Gilberto e anunciou que as obras tem prazo de 120 dias para o término, conforme informações da empresa responsável.

Da Assessoria