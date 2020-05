Sorteio: Cuiabá Supermercado finaliza promoção Mamãe Feliz 3º edição

O sorteio aconteceu na noite deste sábado (09/05), no Cuiabá Supermercado. Foram mais de 10 mil clientes que concorreram a um Fiat Mobi 0 km.

A TV Centro Oeste fez o live ao vivo via Facebook com o apresentador Luís Carlos. O sortudo foi um morador do bairro Flor da Serra, Fernando Portilha Carvalho.

Os demais clientes que participaram dessa promoção, “Família toda de 0 Km, Mamãe Feliz 3º edição”, poderão concorrer também aos próximos sorteios, sendo do Dia dos Pais e do Dia das Crianças.