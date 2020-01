Sorteio da tradicional promoção das Lojas Dianna é realizado nos estúdios da TV Centro Oeste

Na manhã desta segunda-feira (06/01), aconteceu nos estúdios da TV Centro Oeste, o sorteio da tradicional promoção das Lojas Dianna. Neste ano foi a 7º edição da Campanha com o destino para Natal (RN), a cliente Elaine Borges ganhou a viagem.

A promoção que já teve outras edições, com vários destinos nacionais e internacionais, consisti em metas de vendas. Beneficiando assim, os clientes de Pontes e Lacerda e região, com a atração de uma viagem. O destino desta vez é em Natal- RN.

A campanha iniciou-se no dia 1º de maio o terminou no dia 31 de dezembro . Quem realizasse uma compra no valor de R$ 50,00, ganhava cupons para concorrer ao sorteio.

O sorteio foi ao vivo nos estúdios da TV Centro Oeste. A ganhadora foi a cliente Elaine Borges.