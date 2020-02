Suposta quadrilha é presa com mais de 10 quilos de drogas na BR 174B

Três pessoas foram presas pela polícia Militar por tráfico de drogas na BR-174B na manhã deste sábado (29/02). Foram mais de 10 quilos de drogas encontradas em um veículo. Suposta quadrinha utilizava crianças para facilitar o transporte.

A polícia Militar realizara bloqueios e rondas na BR 174B, sentido Vila Bela. Segundo informações,nas abordagens um veículos modelo Fox, cor preta, passou pela guarnição e os passageiros estavam em atitude suspeita.

O condutor recebeu ordem de parada. Dentro estavam três adultos e três crianças . Sendo a mãe, o marido e o ex-companheiro da mulher.

Segundo o Tenente Vilalba, o condutor apresentava nervosismo na entrega dos documentos. foi constatado que o carro estava irregular e o condutor não possuía a Carteira Nacional de Habilitação.

“Todos os ocupantes esboçavam várias reações nervosas. Isso possibilitou a Guarnição a pedir que todos descesse do veículo”, relatou o Tenente.

Na vistoria do veículo, os militares avistaram no assoalho uma caixa com 10 quilos e 600 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína. O produto seria levado à Cuiabá.

O tenente afirmou que a suposta quadrinha poderia estar utilizando as crianças como cobertura para desviar o olhar das autoridades policiais.

A polícia acionou o Conselho Tutelar para as medidas cabíveis em relação às crianças.

Um dos homens já possui um histórico criminal. Os três foram presos e encaminhados à Delegacia da Polícia Judiciária Civil.