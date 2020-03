Suspeito de assassinar ex-companheira no Boa Esperança é preso pela Polícia Civil

O suspeito de matar a ex-companheira Carmelita Maria Timótio, se entregou para a Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda nesta quarta-feira (18/03).

De acordo com informações, desde o dia do crime a Polícia não parou as buscas pelo suspeito e expediu um mandado de prisão temporário. Na tentativa de fugir do flagrante, o suspeito fugiu e se entregou ontem, três dias depois do crime. Ele apresentou-se com um advogado.

Mesmo se entregando após o flagrante, o suspeito ficou preso e está à disposição da Justiça.

O suspeito não nega e também não explica o motivo do crime.

O crime

Uma mulher identificada como Carmelita Maria Timótio, 32 anos, morreu após ser esfaqueada.

Segundo as informações, na noite deste sábado (14/03), o suspeito já tinha perseguido a vítima após uma festa, mas conseguiram convencê-lo de ir embora.

Mas na manhã deste domingo, ele retornou a casa da ex-companheira e cometeu o crime.

As perfurações foram na nuca, mãos, seios e pescoço.

Testemunhas informaram que a vítima já sofreu agressões do ex-companheiro que é o principal suspeito, que inclusive tinha uma medida protetiva contra ele.