Suspeito de roubar caminhonete e participar da morte de fazendeiro em Comodoro é preso

Um homem que estava foragido após participar de um latrocínio em Comodoro foi preso na tarde desta quinta-feira (30/01), em Pontes e Lacerda.

De acordo com informações, a Polícia Judiciária Civil foi informada sobre a possível localização do suspeito.

Ao realizar diligências no bairro Vila Guaporé, que fica próximo à saída para o município de Vila Bela, localizaram o indivíduo. Ao efetuar a abordagem ele confessou ter participado do crime.

Segundo o suspeito, ele estava acompanhado de um comparsa quando avistaram a vítima em uma rua sem movimento na cidade de Campos de Júlio, assim fizeram a abordagem do fazendeiro Inácio Eurico Vogt, 67 anos e anunciaram o assalto, levando-o como refém.

Uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) do estado de Mato Grosso, iniciaram uma busca dos suspeitos de latrocínio contra o fazendeiro da região.

O suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia do município de Pontes e Lacerda.

Entenda o Caso

Um fazendeiro da região de Sapezal, identificado como Inácio Eurico Vogt 67 anos, foi encontrado morto dentro de um carro na noite desta terça-feira (28/01), após ser sequestrado. O fato aconteceu na rodovia MT-364 no km 1247 entre Comodoro e Campos de Júlio.

De acordo com o boletim de ocorrência, consta que os criminosos foram interceptados por volta das 21 horas, depois de pararem num posto de combustível para encher um galão de 20 litros de diesel e manterem um comportamento suspeito.

A Polícia Militar do Núcleo de Campos de Júlio, emitiu sinais de parada que não foram obedecidos pelos suspeitos, assim, a Guarnição comunicaram via rádio a Polícia Militar de Comodoro. A dupla seguia sentido ao município, com um carro com placa de Sapezal, em alta velocidade.

A polícia fez um cerco próximo ao cemitério da cidade e conseguiu deter a ação dos suspeitos. Ao avistar o bloqueio policial, o condutor jogou o carro para fora da pista. Os envolvidos fugiram pela mata.

Durante revistas no interior do carro, os policiais encontraram uma pessoa deitada sobre o banco. Ela estava ensanguentada, amarrada e desacordada. Uma equipe do Serviço de Emergência foi acionada e constatou que a vítima estava morta.

Na checagem, a PM localizou os dados da vítima e comunicou os familiares. A Polícia Civil e Policia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados.

Foi realizado o contato com a Polícia Militar de Sapezal que foram até o local onde a vítima residia para informar a situação. A esposa relatou para as autoridades que o marido teria saído de casa, por volta das 18 horas e não teria feito contato com ninguém.

Nenhum suspeito foi identificado e o caso é tratado, inicialmente, como latrocínio. A Polícia Civil irá investigar o caso.