Suspeitos de tráfico de drogas são presos após troca de tiros com o Gefron na estrada do Matão

Três pessoas forram presas na madrugada desta quinta-feira (12/03), na zona rural de Pontes e Lacerda por tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e resistência. Um dos suspeitos já possuía passagem criminal por tráfico ilícito de drogas.

Durante operação Hórus VIGIA, a equipe do GEFRON estava em patrulhamento pela MT-473 (estrada do Matão), quando deparou com três indivíduos em atitude suspeita trafegando em duas motocicletas, na contramão.

Foi dada ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, porém no momento em que os policiais desceram da viatura para realizarem a abordagem e aproximação, foram surpreendidos com disparos de armas de fogo efetuados pelos suspeito. Eles acertarem dois disparos contra a viatura policial.

Logo de imediato foi revidada a injusta agressão com disparos de arma de fogo até cessar a ação dos suspeitos, que foragiram adentrando ao matagal. Durante buscas pelo local da ocorrência, foram localizados três suspeitos alvejados com disparos de arma de fogo e três armas de fogo, sendo uma garrucha calibre 22, uma pistola Taurus, modelo PT638, calibre .380, carregada com sete munições e um revólver calibre 38 marca Taurus, com numeração raspada.

No local, foram encontrados dois sacos contendo entorpecentes que foram abandonados pelos suspeitos, com uma quantia de 34 tabletes de substância análoga à maconha. Foi prestado o devido socorro aos três suspeitos, até o pronto atendimento da cidade de Pontes e Lacerda, ficando aos cuidados do médico plantonista do hospital Santa Casa.

Diante dos fatos, o presente Boletim de Ocorrência foi entregue na cidade de Cáceres, na Delegacia de Fronteira (Defron), juntamente com as duas motocicletas, que foram apreendidas com os suspeitos, sendo uma Honda CG Titan, e uma Honda CG 125 Fan.

O prejuízo ao crime foi avaliado em R$100.200,00.