Tribunal de Contas cancela licitação pública de Pontes e Lacerda por superfaturamento. Prefeitura continuou comprando

O Tribunal de Contas do Estado abriu uma Representação de Natureza Interna contra a Prefeitura de Pontes e Lacerda sobre irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico Presencial nº 005/20, no Sistema de Registro de Preços, tendo como objeto aquisição de cartuchos e toner’s para impressoras.

O processo licitatório foi suspenso pelo TCE através de Medida Cautelar por dano ao erário público. A decisão foi publicada no Diário Oficial de 31 de Março, e homologada em 05 de maio, sob pena de multa diária de R$ 7.322,00.

Uma das irregularidades apontadas é que não ficaram demonstrados os preços praticados por outros órgãos públicos, dificultando a mensuração com os valores praticados no mercado. O relatório do Tribunal de Contas exemplificou que “a própria prefeitura comprou anteriormente – na dispensa de licitação nº 114/2019 – diversos toners e cartuchos de tintas, com as mesmas características, mas com preços bem inferiores”.

A equipe técnica argumentou no processo que “a prefeitura apresentou como referência preços supostamente superiores aos praticados no mercado, o que sugere danos ao erário público, concluindo pela caracterização de sobrepreço”.

Continuou comprando.

Pelos documentos coletados no Portal de Transparência, a Prefeitura pode ter desconsiderada a suspensão da licitação em 31 de março e continuado as compras, utilizando o mesmo processo, já com a medida cautelar em vigor.

Compras realizadas em 17.04.2020: