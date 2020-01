Técnicos realizam manutenção em rede de esgoto após denúncia da TV Centro Oeste

Na tarde desta segunda-feira (06/12), a equipe da TV Centro Oeste foi informada que, após a denúncia veiculada pela TV sobre a rede de esgoto e a ponte no bairro Vila Guaporé, a empresa Águas enviou técnicos para realizar a manutenção do esgoto. Até o momento, nada foi feito em relação à ponte.

A equipe da TV Centro Oeste recebeu denúncias via WhatsApp, sobre a situação precária da rede de esgoto e a ponte da rua 14 de Fevereiro com a avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, no bairro Vila Guaporé.

A estrutura da ponte de madeira está comprometida e a rede de esgoto às margens da ponte, estava em péssimas condições, exalando mau cheiro e escorrendo pelo córrego Marechal Rondon. Moradores afirmaram que ao reclamarem na Concessionária Águas, a empresa afirmou desconhecer o problema.

Após a reportagem veiculada no Jornal da TV Centro Oeste, a empresa enviou uma equipe para avaliar e resolver o problema do escoamento e entupimento da rede de esgoto.

Em relação às estruturas comprometidas da ponte, nada foi feito até momento.