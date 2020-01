Tentativa de homicídio é registrada no bairro Jardim Bela Vista

Um homem ficou gravemente ferido após ser esfaqueado no bairro Jardim Bela Vista. A tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta terça-feira (28/01.

A vítima teve duas perfurações, uma no peito e a outra no abdômen. Ele foi socorrido pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé.

A Polícia Judiciária Civil está no local para realizar os processos de investigação.

Maiores informações a qualquer momento.

Atualização:

10:30 – A vítima continua no Hospital. A Polícia está com duas linhas de investigação para elucidar o caso: pode ter sido tentativa de homicídio ou mesmo de suicídio.