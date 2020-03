Terreno da futura praça da Vila Guaporé é limpo pela Prefeitura

O terreno localizado na Vila Guaporé que será destinado à construção de uma praça, estava cheio de mato, o que gerava transtornos aos moradores do entorno do local. Na tarde desta segunda-feira (31/03), o local foi limpo.

De acordo com informações, o projeto para o terreno foi lançado desde a época do ex-prefeito Nilton Miotto, entretanto até hoje a obra não foi feita. Segundo o vereador Maxsuel Guimarães, já foram gastos R$ 300 mil no local.

Os moradores reclamam da situação, pois há anos sonham com a praça que seria construída ali. Outro problema citado, é que o terreno estava sendo usado como depósito de lixo, o que gerava possibilidades para a criação e proliferação de mosquito-da-dengue e o surgimento de animais peçonhentos como cobras e escorpiões.