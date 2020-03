“Todas as obras do nosso Executivo infelizmente tem defeito”, afirma vereador Antônio da Dengue

Moradores do Parque Santa Cruz I estão reclamando da qualidade do asfalto realizado pela Secretária de Obras em Pontes e Lacerda. A pavimentação asfáltica foi inaugurada no final do ano de 2019 e já apresenta defeitos.

A equipe foi até o local e constou a precariedade do asfalto na rua Ângelo Gajardoni. Segundo o Vereador, presidente da Câmara Municipal, Masxuel Guimarães, o material utilizado para o asfaltamento foi de péssima qualidade.

“Com menos de 90 dias o asfalto já está se soltando e formando alguns buracos. Está sendo levantado os valores gastos na obras, pois o problema não é apenas no Parque Santa Cruz”, relatou o presidente.

Em algumas ruas do bairro, ainda não tem meio-fio, o que contribui para a deterioração do asfalto. Em alguns pontos é possível retirar pedaços com as mãos.

Segundo o vereador Antônio da Dengue, membro da Comissão de Obras, os trabalhos do Executivo apresentam problemas de execução.

“Todas as obras do nosso executivo infelizmente tem defeito, são cabeceiras das pontes, asfalto sendo inaugurados, e as rachaduras acabando, deteriorando tudo.” afirmou o vereador Antônio.

Segundo os parlamentares, as obras foram realizadas com recursos próprios do município, não é convênio.

Os moradores estão indignados e esperam pelo menos por um recapeamento nas ruas do bairro.